10.09.2018 17:11 | von: Arne Böwig

Fischerverein und Anglerverband wollen Leinewelle stoppen

Gegen das geplante Surf-Projekt in der Altstadt-Leine legen Fischereiverein und Anglerverband Widerspruch ein.

Ihre Anwälte sehen das Konzept in mehreren Punkten als unzulässig an. Damit Fische weiterhin an dem Bauwerk vorbeiziehen können, plant der Verein einen sogenannten Fischpass auf der Altstadtseite des Flusses. Umfangreiche Gutachten haben nach Angaben des Vereinsvorstands ergeben, dass es kaum negative Auswirkungen auf die Flusslebewesen gibt. Das sehen die Angellobbyisten anders. Sie werfen in zwei Stellungnahmen den Gutachtern "zahlreiche methodische und inhaltliche Mängel in der Bewertung des naturschutzfachlichen und gewässerökologischen Zustands der Leine" vor.