08.06.2017 12:46 | von: Nadine Sender

Förderrichtlinie „QuiK" geht an den Start

Die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten, kurz QuiK, geht an den Start.

Damit erhalten die niedersächsischen Kommunen in den kommenden Jahren rund 300 Millionen Euro, um so die Kindertagesstätten im Land besser mit Personal auszustatten. Insbesondere Einrichtungen mit einer hohen Zahl an Kindern, die aufgrund ihrer Herkunft kein oder nur wenig Deutsch sprechen, sollen personelle Verstärkung erhalten und so bei der Integration und Sprachförderung unterstützt werden. Das gab die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt heute in Hannover bekannt. QuiK tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.