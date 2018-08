31.08.2018 09:31 | von: Arne Böwig

Förderung des Wohnungsbaus durch die Region Hannover

Die Region will Kommunen und Gemeinden zukünftig beim Wohnungsbau unterstützen.

Ein entsprechendes Förderprogramm hat die Verwaltung am Dienstag vorgestellt. So sollen über drei Jahre verteilt insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Um Städten und Gemeinden Spielräume zu eröffnen, will die Verwaltung das Geld direkt auszahlen und erwartet zudem keine Verwendungsnachweise. Es gehe nicht darum, die Städte und Gemeinden unter Druck zu setzen, sondern neue Möglichkeiten und Spielräume zu eröffnen, so Regionspräsident Hauke Jagau. Hintergrund des Vorschlags ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig steigender Einwohnerzahl. Das Programm muss nun in den politischen Gremien beraten werden.