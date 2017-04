19.04.2017 11:15 | von: Kaspar Weist

Fraktionen fordern Vereine zu Einsatz gegen Gewalt auf

Nach dem Niedersachsenderby gegen Braunschweig haben die Fraktionen von SPD und CDU die Vereine zu mehr Pflichtbewusstsein aufgefordert.

Wie die Haz berichtet, sehen die Fraktionen die Vereine in der Pflicht, der zunehmenden Gewalt in Stadien entgegenzuwirken. CDU-Chef Dirk Toepffer bemängelte, Hannover habe dagegen zu wenig getan. SPD-Chef Alptekin Kirci wurde deutlich konkreter: Er regte an, die Vereine in Zuknft an den Kosten von Polizeieinsätzen zu beteiligen. Am Samstag hatte Hannover 96 den TSV Braunschweig in Hannover empfangen. Dabei hatten mehrere gewaltbereite Fans das Stadion gestürmt.