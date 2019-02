28.02.2019 06:48 | von: Kaspar Weist

Frauen an die Macht!

100 Jahre ist es jetzt her: Da wurden die ersten fünf Frauen in das hannoversche Bürgervorsteherkollegium gewählt.

Zu diesem Anlass laden die Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe, Oberbürgermeister Stefan Schostok und das Stadtarchiv ab 13:00 Uhr zu einer Feierstunde ins Neue Rathaus ein. Auch die Schriftstellerin, Journalistin und Gastprofessorin Annett Gröschner ist vor Ort. Sie hält im Anschluss einen Vortrag mit dem Titel: "Der Fortschritt ist eine Schildkröte: Über die Teilhabe von Frauen in der Politik." 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Am 23. Februar 1919 ließen sich die ersten weiblichen Abgeordneten in Hannover wählen.