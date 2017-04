18.04.2017 14:53

Frauenleiche in Dedensen - Mutmaßlicher Täter stellt sich in London

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Christian I. hat sich in Großbritannien der Polizei gestellt.

Er steht im Verdacht eine 29-jährige Frau erwürgt zu haben, die Anfang April in einem Waldstück in Dedensen tot aufgefunden wurde. Der 41-Jährige hatte sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag auf einer Polizeiwache in London gestellt. Noch am selben Tag wurde er einem Richter in Großbritannien vorgeführt. Aktuell streben die Behörden die Auslieferung von I. nach Deutschland an.