08.11.2018 11:48 | von: Kai Rapke

Friedhöfe in finanzieller Not

Kategorie aktuelle Nachrichten

Preiswerte Urnengräber bringen die Friedhöfe in der Region in finanzielle Not.

Statt einer Sargbestattung, gehe der Trend ungebrochen in die Richtung der Urnen, so Oberkirchenrätin Erika Merten. Der preisliche Unterschied zu einer Sargbestattung beträgt mehrere hundert Euro. Konkurrenz mache der Kirche auch die wachsende Beliebtheit der Bestattungen im Wald, in den sogenannten Friedwäldern. Die Landeskirche will nun reagieren und hat angekündigt, Friedhöfe attraktiver zu machen.