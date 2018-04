26.04.2018 06:34 | von: Sophie Bader

Für einen Tag raus aus der Schule

Unternehmen und Betriebe in der Region öffnen heute zum Zukunftstag ihre Tore.

Jungen und Mädchen können dabei verschiedene Beruf aus der Nähe betrachten. Die Mädchen und Jungen können heute unteranderem in die Verwaltung der Region, in die Fachbereiche und Ämter der Landeshaupstadt und auch hinter die Kulissen des Amtsgerichts Hannovers schauen. Beim Amtsgericht können sie den Beruf eines Haftrichters, die Sicherheitsaspekte und die Katakomben erkunden. Bei der Stadt Barsinghausen dürfen die Kinder in die Bereiche Klärwerk und Baubetriebshof schauen. Und auch das DRK in Hannover gibt Einblicke in die verscheidenen Berufe und Tätigkeiten im Rettungsdienst. Der Zukunftstag bietet Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit die Berufswelt mit Unternehmen oder Instituten kennen zu lernen.