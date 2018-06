28.06.2018 10:05 | von: Björn Schönfeld

Für Kultusminister Tonne haben die Ferien noch nicht angefangen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bevor der Schulminister in den Urlaub darf, geht er noch auf Sprachförderungs-Sommerreise.

Mit der Änderung des Kita-Gesetzes in Niedersachsen geht auch eine Neuausrichtung der vorschulischen Sprachförderung einher: Die soll in Zukunft in der Kita stattfinden. Heute macht Tonne Halt in der Wunstorfer Kita "KinderZeit". Die ist gerade erst zur Konsultationskita mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung ernannt worden. Damit gilt sie als Mtor und Ideengeber für andere Einrichtungen. Tonne will sich auf seiner Sommertour in den Kitas über den Stand der vorschulischen Sprachförderung informieren.