01.03.2018 07:48 | von: Björn Schönfeld

Für mehr Geschlechtergerechtigkeit

In Vorbereitung auf den Internationalen Frauentag startet das „Frauenbündnis 8. März Hannover“ heute die Veranstaltung „Wir wollen mehr“.

Dazu werden Landtagsabgeordnete im Leineschloss zum Rückgang der Frauenbeteiligung in Parteien und Parlamenten befragt. Danach will das Bündnis in einer Demonstration über den Kröpcke zum Pavillon und anschließend zum Lister Platz ziehen. Zentrales Thema des Internationalen Frauentages am 8. März ist in diesem Jahr "100 Jahre Frauenwahlrecht".