02.06.2017 08:50 | von: Björn Schönfeld

Für mehr Tarfibindung im Einzelhandel

In der Region Hannover werden ab heute mehrere Einzelhandelsketten bestreikt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten aus nicht-tarifgebundenen Betrieben zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Damit wollen die Beschäftigten Druck machen auf die heutigen Tarifverhandllungen im Groß- und Außenhandel. Derzeit seien in Deutschland nur rund ein Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel in Betrieben angestellt, in denen ein Tarifvertrag gilt. Das führe zu Lohndumping und Altersarmut, heißt es im Aufruf zum Streik. Betroffen sind in Hannover unter anderem OBI, Toys'R'Us und New Yorker. Auch am Samstag soll der Streik fortgesetzt werden, die nächste Verhandlungsrunde findet am 22. Juni in Hannover statt.