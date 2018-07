31.07.2018 07:25 | von: Björn Schönfeld

Für Selbstbestimmungsrecht und Informationsfreiheit

Die Region Hannover will in Zukunft eine Liste mit gynäkologischen Arztpraxen, die Abtreibungen anbieten anfertigen.

Diese soll online unter hannover.de veröffentlicht werden. Als zuständige Gesundheitsbehörde will die Region damit Hilfestellungen für Frauen in Krisensituationen anbieten und eine größere Transparenz herstellen, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Erstaunt und erfreut zeigt sich darüber die Fraktion der Partei DIE PARTEI. Erst im Juni habe es noch eine ablehnende Haltung dem Vorschlag gegenüber gegeben, so Fraktionschef Julian Klippert. Die Ankündigung ist für ihn ein gutes Zeichen im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes und der Informationsfreiheit von Frauen.