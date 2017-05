22.05.2017 09:43 | von: Björn Schönfeld

Garbsener Feuerteufel vermutlich gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der aktuelle Garbsener Feuerteufel ist vermutlich gefasst: Am Wochenende kam der 33-Jährige Garbsener in Untersuchungshaft.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei den Mann festgenommen, der sich in der Nähe von drei brennenden Müllcontainern im Stadtteil Auf der Horst aufhielt. Auf der Polizeiwache räumte der Mann die Brandstiftung ein. Weiteren Ermittlungen zu Folge ist der Garbsener auch für ein Feuer in Marienwerder am 8.5. verantwortlich. In Garbsen verzeichnete die Polizei seit Anfang des Jahres mehrere Brandstiftungen. Ob sie alle auf das Konto des 33-Jährigen gehen, will die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt klären.