13.03.2019 10:19 | von: Armin Berggötz

Gasaustritt sorgt für lahmgelegte Straßen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Dienstagnachmittag ist Gas in der Jacobstraße in Linden ausgetreten.

Bei Straßenbauarbeiten wurde eine Leitung beschädigt. Feuerwehr und Polizei sperrten daraufhin die umliegende Straßen nahe des Schwarzen Bären ab. Laut Carlo Kallen von Enercity war die Gasversorgung allerdings nicht gefährdet