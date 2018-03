22.03.2018 13:07 | von: Björn Schönfeld

Gedenken an ermordete Zwangsarbeiter in Ahlem

Stadt und Region Hannover erinnern heute ab 12 Uhr gemeinsam an die ermordeten Zwangsarbeiter des ehemaligen KZ-Außenlagers in Ahlem.

59 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges in der ehemaligen Gartenbauschule Ahlem ermordet. Daran erinnern Hannovers Bürgermeister Thomas Herrmann und der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette gedenken heute unter anderem mit einer Kranzniederlegung. Damit soll auch insgesamt die Praxis der Zwangsarbeit in Deutschland in den Fokus gestellt werden. Mittelpunkt der Veranstaltung ist die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema. Neben der Vorstellung eines Filmprokets und von Graffiti-Arbeiten gibt es auch eine Musikalische Untermalung durch das Trio S. Die Kranzniederlegung erfolgt am Ort der Hinrichtungen der Zwangsarbeiter.