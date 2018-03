20.03.2018 07:39 | von: Björn Schönfeld

Gegenwind für Lies' Forderungen zu Fahrverboten

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das „personifizierte Nichtstun“ - so nennt der FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg Bode niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.

Bode kritisiert Lies für seine Vorschläge in Bezug auf Dieselfahrverbote in Städten. Um diese zu verhindern hat Lies am Montag bei einem Treffen in Hannover mehr finanzielle Hilfe vom Bund sowie Software-Updates bei allen Euro 5 und 6 Dieselfahrzeugen gefordert. Grüne Wellen, die Verstetigung des Verkehrs und die Abschaffung des Grenzwertes seien aber die geeigneteren Maßnahmen, so Bode. Auch von den Grünen im Landtag kommt Kritik: Laut der Fraktionsvorsitzenden Anja Piel muss die Autoindustrie auch die Hardware der entsprechenden Wagen nachrüsten.