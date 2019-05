29.04.2019 17:44 | von: Arne Böwig

Geldautomatensprengung in Egestorf knapp verhindert

Unbekannte haben in den heutigen frühen Morgenstunden versucht, einen Geldautomaten an der Geibelstraße in Egestorf zu sprengen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Anwohnerin gegen 03:30 Uhr verdächtige Geräusche aus der Bankfiliale an der Geibelstraße gehört und sofort die Polizei alarmiert. Diese fand Equipment für eine Sprengung des Geldautomaten vor, doch zu einer Sprengung kam es nicht, da die Täter zuvor mit einem Motorrad geflüchtet waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Geldinstituts gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen.