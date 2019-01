11.01.2019 06:41 | von: Marisa Dziuk

Gemeinde Uetze wächst

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Uetze steigt. Das teilte nun ein Gemeindesprecher mit.

Die Zahl der Einwohner sei im letzten Jahr zum vierten Mal hintereinander leicht gestiegen. Aktuell leben damit rund 21.000 Menschen in Uetze. Den größten Zuwachs konnte die Gemeinde in der Ortschaft Hännigsen beobachten. Grund für den Zuwachs wäre vor allem das höhere Vorkommen an Familien.