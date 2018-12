13.12.2018 10:39 | von: Kai Rapke

Generelles Mitnahmeverbot von Böllern gefordert

Kategorie aktuelle Nachrichten

In der Diskussion um ein Böllerverbot an Silvester in Hannovers Innenstadt, fordert Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ein generelles Mitnahmeverbot von Feuerwerkskörpern.

Dabei gehe es um Feuerwerkskörper für Erwachsene, also nicht um Knallerbsen und Wunderkerzen", so Axel von der Ohe. Die Polizei werde in der Silvesternacht mit "erheblichem Personal" in der Innenstadt präsent sein und das Verbot durchsetzen. Die Verbotszone werde sich auf den Kröpcke und die umliegenden Plätze konzentrieren, genaueres werde noch mit der Polizei abgesprochen.