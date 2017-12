18.12.2017 17:41 | von: Frederick Dumke

Gesuchter Räuber aus der Region in Essen gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein vor zwei Wochen in Nordrhein-Westfalen festgenommener Mann ist ein gesuchter Spielhallen- und Discounter-Räuber aus der Region Hannover.

Wie die Polizei heute berichtet sei der 21-Jährige nach einem weiteren Überfall in Essen festgenommen worden. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten dem Täter zweifelsfrei drei Raubüberfälle in Garbsen sowie Hannover-Mitte zugeordnet werden. Ende Oktober und Anfang November hatte der Mann unter anderem einen Discounter an der Straße Auf der Horst und eine Spielhalle an der Hamburger Allee überfallen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für ihn an.