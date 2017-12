27.12.2017 13:57 | von: Ben Kendal

Gesundheitsministerin Reimann will Notaufnahme entlasten

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann will die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten.

Das berichtet der NDR am Mittwoch. Die SPD-Politikerin will demnach künftig Hausärzte und Krankenhausärzte in der Notaufnahme zusammen arbeiten lassen. Damit soll zunächst festgestellt werden, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht. Patienten die nicht stationär behandelt müssen würden dann wieder nach Hause geschickt.Ein ähnliches Modell wird bereits in der Medizinischen Hochschule Hannover getestet. Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen mit kleineren Problemen wie etwa eine Erkältung in eine Klinik gehen. Laut Studien gehören bis zu 50 Prozent der Patienten nicht in die Notaufnahme.