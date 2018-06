20.06.2018 10:41 | von: Dimitra Harlis

Getötete Jugendliche in Barsinghausen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Fall des getöteten Mädchens aus Barsinghausen haben sich die Hinweise auf den 24-jährigen Tatverdächtigen erhärtet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete ein Haftrichter am Dienstag Untersuchungshaft für den jungen Mann an. Die Ermittler hatten zuvor auch eine Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge in Barsinghausen durchsucht, in der der 24-Jährige ein Zimmer bewohnt. Ob die Beamten dort den entscheidenden Hinweis für die Beantragung des Haftbefehls erhalten haben, ist allerdings unklar. Am Sonntag wurde der Leichnam einer 16-jährigen Schülerin in der Nähe einer Grundschule gefunden. Todesursache soll massive Gewalt gegen den Kopf der Jugendlichen gewesen sein.