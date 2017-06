01.06.2017 17:02 | von: Theo Wurth

GEW begrüßt 800 neue Stellen

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft hat begrüßt, dass die rot-grüne Landesregierung mehr pädagogische Stellen schaffen will. Die GEW erklärte heute in Hannover: Der Vorstoß sei ein wichtiger Schritt, um in Schulen multiprofessionelle Teams aufzubauen. Die Landesregierung hatte am Donnerstag angekündigt, insgesamt 650 Vollzeitstellen zur Unterstützung von Inklusionsklassen bereitzustellen – weitere 150 Stellen soll es in der Sprachförderung geben. Die GEW Landesvorsitzende Laura Pooth sagte: Mit unbefristeten Vollzeitstellen könne das Land ein attraktiver Arbeitgeber sein. Außerdem müssten trotz des positiven Signals weitere Schritte folgen.