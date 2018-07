11.07.2018 12:11 | von: Nadine Sender

Gewerbeflächen in Region Hannover werden immer knapper

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nachdem die Region Leitlinien bis 2025 vorgelegt hat, richtet die Wirtschaftsförderung Investitionsfonds zur Erschließung neuer Flächen ein.

Zwar ist der Gewerbeflächenumsatz im letzten Jahr regionsweit um die Hälfte zurückgegangen, dennoch droht in den meisten Kommunen mittelfristig ein Engpass an verfügbaren Flächen: Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Gewerbeflächenmonitoring, das die Region Hannover jährlich herausgibt. Insgesamt sind in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen derzeit rund 789 Hektar Gewerbeflächen gelistet. Setzt man die verfügbaren Flächen in Relation zu den Flächenumsätzen der letzten zehn Jahre, reicht das Angebot in 13 von 21 Kommunen nicht einmal für fünf Jahre.