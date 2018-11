27.11.2018 16:50 | von: Kai Rapke

Granatenfund auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Hannover sind heute mehrere Granaten gefunden, die entschäft werden mussten.

Insgesamt 10 Panzergranten konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an einer Baustelle in Hannover Brink-Hafen entdecken. Da die Gefahr einer Transportion zu groß gewesen wäre, wurden die Munition sicher gesprengt. Eine Evakuierung des Gebiets war nicht nötig. Es war der erste größere Blindgänger-Einsatz in Hannover in diesem Jahr.