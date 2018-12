05.12.2018 13:06 | von: Nadine Sender

Greenpeace demonstriert vor Lebensmittelmarkt in Linden

Dabei geht es darum, auf das Tierleid in der Fleischproduktion und die Wahlmöglichkeiten für Verbraucher beim Kauf aufmerksam zu machen.

Alle anderen großen Supermarktketten kennzeichneten Fleisch nach der Art der Haltung. Nur bei Edeka könne der Verbraucher in der Regel nicht erkennen, wie die Tiere aufgezogen wurden, so Lasse van Aken, Landwirtschaftsexperte von Greenpeace. Dazu verwandeln sie den Markt an der Pfarrlandstraße optisch in einen konventionellen Schweinestall. Großflächig auf die Fenster geklebte Fotos zeigen Tiere in verdreckten, engen Ställen mit Spaltenböden. „Bei Edeka verkauftes Fleisch wird häufig unter Bedingungen produziert, die gegen das Tierschutzgesetz verstoßen”, so Lasse van Aken.