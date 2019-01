03.01.2019 07:51 | von: Kai Rapke

Großbrand in Neustadt

Am heutigen Morgen ist durch einen Großbrand in der Neustädter Innenstadt das Brauhaus in der Leinstraße ausgebrannt.

Das Haus geriet in den frühen Morgenstunden aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Verletzt wurde niemand. 130 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt.