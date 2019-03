22.03.2019 12:07 | von: Frederick Dumke

Großeinsatz auf der A7

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mit knapp 50 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Wedemark am frühen Morgen auf die A7 zwischen Mellendorf und Berkhof ausgerückt.

Dort hatte ein mit Fleisch beladener Lastwagen während der Fahrt Feuer gefangen. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei Hannover hatte eine defekte Bremse zunächst einen Reifen in Brand gesetzt, worauf schließlich der Anhänger in Flammen aufging. Der Fahrer konnte auf dem Standstreifen stoppen und sich anschließend in Sicherheit bringen. Der Anhänger des LKWs wurde vollständig zerstört, der Einsatz ging bis 4 Uhr.