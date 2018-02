19.02.2018 17:21 | von: Sophie Bader

Großeinsatz der Feuerwehr in Wennigsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Brand in einem Zweifamilienhaus in Bredenbeck hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Kurz nach 20 Uhr war der Brand in der Straße am Klosterkamp gemeldet worden. Mehr als sieben Stunden lang waren alle sieben Wennigser Ortswehren sowie die Wehr aus Sorsum und die Feuerwehr aus Springe mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Dabei wurden das gesamte Zweifamilienhaus komplett zerstört. Vor allem durch das Löschwasser ist es zur Zeit nicht betretbar. Als Brandursache kann laut Polizei nur ein technischer Defekt in Frage kommen. Eine Brandstiftung wird ausgeschlossen. Die Höhe des enstandenen Schadens schätzen die Beamten auf 750.000 Euro.