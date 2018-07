27.07.2018 06:47 | von: Kaspar Weist

Großer Aufwand, kleine Beute

Weil er in mehrere Wohnungen in Hannover eingebrochen sein soll, muss sich ab heute ein Mann vor dem Amtsgericht Hannover verantworten.

Dem 32-Jährigen wird Wohnungseinbruchsdiebstahl in zwei Fällen vorgeworfen, darunter ein versuchter. Alle guten Dinge sind zwei: Das zumindest soll sich der Angeklagte gedacht haben. Im August 2017 habe er mit einem bislang unbekannten Mittäter ein Wohnungsfenster eines Reihenendhauses aufgehebelt, um kurze Zeit später aufgrund der Anwesenheit einer Zeugin wieder zu fliehen. Gemeinsam mit einem weiteren Mann, im Prozess ebenfalls angeklagt, hatte er dann in einem zweiten Versuch Ende September mehr Erfolg: In diesem Fall sollen die Männer die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und anschließend Schmuck im Wert von 1.500 Euro sowie 129 Euro in bar erbeutet haben.