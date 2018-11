27.11.2018 13:45 | von: Arne Böwig

Grüne fordern Leihfahrräder für die Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Grünen sprechen sich für Leihräder mit Fahrkarten in der Region Hannover aus.

Dies fordern sie per Änderungsantrag für den Regionshaushalt. Mit der normalen GVH-Fahrkarte soll so auch die Möglichkeit bestehen Fahrräder auszuleihen. Das regionsweite Verleihsystem soll zudem an den Nahverkehr angebunden sein.