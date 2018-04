18.04.2018 13:33 | von: Nadine Sender

Grüne kritisieren Kitagesetz

Im Leineschloss tritt heute der Niedersächsische Landtag zu seiner 6. Sitzung zusammen.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel äußerte sich unterdessen zu der geplanten Einführung der beitragsfreien Kita. In den Verhandlungen mit den Kommunen müsse das Land noch mehr Geld drauflegen müssen, und am Schluss werden die Kosten doppelt so hoch liegen wie ursprünglich gedacht, so Piel. Die Reform des Kita-Gesetzes werde so teuer, dass für qualitative Verbesserungen kein Geld mehr bleibe. Ab august sollen alle drei Jahre des Kita-Besuchs für die Eltern kostenfrei werden. Bisher war nur das dritte Jahr betroffen. Einige Kommunenfürchten nun erhebliche Mehrausgaben. Der Städte- und Gemeindebund verlangt die Einrichtung eines Härtefallfonds. Das Land hat für den Wegfall der Elterngebühren für das laufende Jahr 109 Millionen Euro veranschlagt.