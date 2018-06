28.06.2018 07:28 | von: Hendrik Lullies

Gutachten zu Unfall-Fluchtfahrer gefordert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nachdem er vor dem Hauptbahnhof einen Obdachlosen überfahren hat, will die Staatsanwaltschaft nun ein psychologisches Gutachten von dem 18-jährigen mutmaßlichen Täter erstellen lassen.

Dieser war am Sonntag in einem wohl gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet und hatte dabei in einer Fußgängerzone einen 82-Jährigen angefahren. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 18-Jährige hat bereits zugegeben, am Steuer gesessen zu haben. Der Vorwurf bislang lautet auf Mord. Jetzt soll auch geprüft werden, ob der Fahrer zur Zeit des Unfalls alkoholisiert war.