08.10.2018 11:37 | von: Dimitra Harlis

Guter Saisonauftakt für Hannover United

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United feiern im ersten Heimspiel der Saison den ersten Sieg.

Die Hannoverander bezwangen am Samstag die Rhine Rhino River Wiesbaden mit 58:46. Einen guten Start in die Saison hatte auch das neue Inklusionsprojekt für Menschen mit Sehbehinderungen. Die Idee sei, auch beim Rollstuhlbasketball für Barrierefreiheit zu sorgen und dabei solle niemand ausgeschlossen werden, so United-Teammanager Udo Schulz. Das nächste Spiel der Füchse ist am kommenden Samstag um 15 Uhr gegen Alba Berlin.