Gymnasium Goetheschule feiert Richtfest

Die Sanierung des Gymnasiums Goetheschule schreitet voran.

Heute haben die Schule sowie die hannoversche Stadtverwaltung das Richtfest in der neuen Sporthalle gefeiert. Die Bauarbeiten für den zweiten und dritten Bauabschnitt begannen im März 2017. Im Herbst 2019 sollen Schüler und Lehrkräfte wieder an den Stammsitz zwischen Franziusweg und Haltenhoffstraße zurückkehren. Die Kosten für den zweiten und dritten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 34 Millionen Euro. Die Goetheschule ist mit 1200 Schülern das größte Gymnasium in Hannover.