06.11.2018 14:59 | von: Arne Böwig

h1 und Leinehertz für Medienpreis nominiert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Aus über 200 Einreichungen hat die unabhängige Jury insgesamt 22 Beiträge in acht Kategorien ausgewählt. Für Hannovers Bürgerfunk und -fernsehen sieht es gut aus: h1-Fernsehen aus Hannover und radio leinehertz 106.5 sind in der Kategorie Förderpreis Volontäre nominiert. Leinehertz-Volontär Björn Schönfeld konnte mit seiner Hintergrundsendung ,,UPS und der gelbe Betriebsrat" die Vorauswahl für sich entscheiden. In der Sendung geht Schönfeld der subtilen Absicht von UPS nach, seine Mitarbeiter aus Gewerkschaftsstrukturen fernzuhalten.