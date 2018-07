05.07.2018 06:36 | von: Björn Schönfeld

Hälfte aller Bachelorstudiengänge mit NC-Zulassungsbeschränkung

In Hannover sind Abiturnoten besonders wichtig für's Studium.

Hannover hat die meisten Studiengänge mit einer NC-Zulassungsbeschränkung. Das geht aus dem aktuellen Numerus-Clausus-Check des Centrums für Hochschulentwicklung hervor. Dafür wurden Städte mit mehr als 30.000 Studierenden verglichen. Mehr als 68% der Studiengänge in Hannover sind im kommenden Wintersemester Zulassungsbeschränkt. Im Bundesweiten Durchschnitt sind es rund 41%. Dabei sind in Hannover am häufigsten die Studiengänge an Universitäten und vor allem die Masterstudiengänge betroffen. Zum Studieneinstieg mit einem Bachelorstudiengang sind in der Landeshauptstadt gut 50% der Fächer mit einem NC belegt. In dieser Kategorie kommt Hannover bundesweit auf Platz sieben.