10.08.2018 15:44 | von: Lisa Lechner

Hainhölzer Bad bleibt am Wochenende geschlossen

Das Hainhölzer Naturbad ist seit Freitagmittag geschlossen.

Bei Kontrollen des Gesundheitsamtes war eine erhöhte Pseudomonas-Konzentration festgestellt worden. Die Ursache für das Bakterium ist noch unklar - vermutlich haben die hohen Temperaturen zu der erhöhten Konzentration geführt. Eine erneute Messung soll am kommenden Montag stattfinden. Dann entscheidet sich, ob das Bad wieder öffnen kann. Dennoch kann das Hainhälzer Bad bisher eine positive Saison verzeichnen. Mehr als 25.000 Besucher kamen seit der Öffnung am 11. Juni in das Bad.