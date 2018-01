05.01.2018 15:44 | von: Hendrik Lullies

Handballfreunde Springe starten ins neue Jahr

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zum ersten Mal in diesem Jahr treten die Handballfreunde Springe zum Spiel an.

Am Samstag nimmt das Team von Trainer Oleg Kuleshow beim Silvester Cup der HSG Rhumetal teil. Das Turnier dient der Vorbereitung auf das erste Saisonspiel nach der Winterpause gegen den HSV Hamburg am 13. Die Handballfreunde sind bereits schon am 27. Dezember aus der Winterpause ins Training gestartet. Am kommenden Dienstag treffen die Springer auch noch in einem Vorbereitungsspiel auf das zweite Team der HSG Handball Lemgo.