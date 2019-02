22.02.2019 17:40 | von: Arne Böwig

Handtaschenraub in Großburgwedel

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Isernhägener Straße in Großburgwedel haben am Donnerstag zwei junge Männer einer 79 Jahre alten Frau die Handtasche gestohlen.

Eine jüngere Frau berichtete der Seniorin, dass sie zwei Männer beobachtet hatte, wie diese die im Kofferraum abgestellte Handtasche der Seniorin stahlen, ohne dass die Geschädigte dies mitbekam. In der Handtasche befanden sich persönliche Papiere und Geld. Die Zeugin konnte die beiden Täter nur als jüngere schlanke Männer mit südländischem Aussehen beschreiben. Beide hätten sich in Richtung Ortsmitte entfernt, einer der Männer habe eine Einkaufstüte mit Aldi-Aufdruck bei sich gehabt. Die Geschädigte zeigte den Vorfall erst mit Verzögerung bei der Polizei an, für eine Fahndung war es da bereits zu spät. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder die die beiden Männer auf ihrem Weg in die Ortsmitte gesehen haben.