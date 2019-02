19.02.2019 07:49 | von: Kai Rapke

Hannover: 2,4 - setzen!

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannovers Innenstadt ist laut der Studie "Vitale Innenstädte" des Instituts für Handelsforschung in Köln durchschnittlich attraktiv.

Bei einer Befragung von über 1.500 Besuchern der Innenstadt erzielte Hannovers City die Schulnote 2,4. Der Schnitt bei allen Städten liegt laut der Studie bei 2,6 - andere Großstädte bekamen aber durchschnittlich die Note 2,3. Überwiegend positiv beurteilten die Befragten die Erreichbarkeit der Innenstadt mit Bus und Bahn und per Fahrrad. Eher schlecht schnitten die Parkmöglichkeit in der Innenstadt ab. Laut Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette will die Stadt weiter daran arbeiten um die Innenstadt für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gästen attraktiver zu machen.