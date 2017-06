13.06.2017 15:18 | von: Finn Tönjes

hannover 96 bezieht Trainingslager

Hannover 96 bezieht vom 3. - 7. Juli ein zusätzliches Traingslager in Sankt Peter-Ording.

Der 5-tägige Aufenthalt ist Teil der Saisonvorbereitung der Roten. Dort soll die Grundlage für eine erfolgreiche Erstliga-Saison gestellt werden. Neben dem täglichen Training steht am 6. Juli ein Testspiel gegen Weiche Flensburg an. Nach dem Traingslager in Sank Peter-Ording geht es direkt in das Nächste. Ende Juli fahren die Roten nach Velden in Österreich.