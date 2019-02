08.02.2019 16:30 | von: Eva Kokinaki

Hannover 96 empfängt 1. FC Nürnberg

Fußball-Bundesligist Hannover 96 empfängt morgen den 1. FC Nürnberg.

Die Hannoveraner müssen im Kellerduell der Bundesliga einen Sieg verzeichnen. Mit der Trainingswoche war Cheftrainer Thomas Doll laut eigenen Angaben sehr zufrieden. Er fordert „klare Köpfe am Wochenende“. Im Hinspiel erlag 96 den Nürnbergern – nun soll eine Revanche her. Nürnberg befindet sich auf dem 17. Tabellenplatz, Hannover ist Tabellenletzter. Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der HDI-Arena.