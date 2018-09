14.09.2018 17:30 | von: Eva Kokinaki

Hannover 96 morgen zu Gast in Leipzig

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach der Länderspielpause geht es für Bundesligist Hannover 96 morgen Nachmittag zu RB Leipzig.

Vor dem Spiel gibt sich 96-Trainer André Breitenreiter optimistisch. Hannover nehme sich viel vor, so der 44-Jährige. Leipzig ist nicht so gut in die neue Saison gestartet, weswegen sie das Spiel gewinnen wollen. Breitenreiter zufolge sei den Hannoveranern bewusst, was sie demnach erwartet. Für die Partie fehlen Sarenren Bazee und Neuzugang Florent Muslija. Hannover befindet sich momentan auf dem elften Tabellenplatz, während Leipzig auf Platz 14 rangiert.