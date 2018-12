10.12.2018 16:04

Hannover 96 spielt Unentschieden gegen FSV Mainz

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bis kurz vor Schluss lag 96 in Führung, doch kurz vor Schluss schaffte Mainz den Ausgleich. Die Überhand gewann aber keiner mehr.

Das Spiel von Hannover 96 gegen den FSV Mainz endete am gestrigen Sonntag 1 zu 1. 96 ging früh in der Partie in Führung und konnte das Ergebnis bis kurz vor Schluss halten. Durch einen umstrittetenen Elfmeter konnte Mainz in der Nachspielzeit ausgleichen. Aktuell steht Hannover auf dem vorletzten Tabellenplatz.