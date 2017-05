22.05.2017 09:47 | von: Björn Schönfeld

Hannover 96 steigt in die 1. Bundesliga auf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover 96 spielt ab der kommenden Saison wieder in der 1. Fußball Bundesliga.

Am letzten Spieltag reichte den Roten für den sicheren Wiederaufstieg ein 1:1 Unentschieden beim SV Sandhausen. In der ersten Halbzeit versuchten die Hannoveraner noch, ihren Punkte- und Torevorsprung vor Braunschweig sicher zu verwalten. In der zweiten Hälfte gelang Sandhausen dann in der 57. Minute die Führung durch ein Freistoßtor von Thomas Pledl. Nur drei Minuten später konnte Felix Hübner nach einem Eckstoß per Kopf ausgleichen. Von den knapp 12.500 Zuschauern in Sandhausen feierten rund 8.500 Mitgereiste aus Hannover den Ausgleich und nach Abpfiff den Aufstieg.