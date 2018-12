12.12.2018 07:09 | von: Marisa Dziuk

Hannover 96 steigt intensiver in E-Sport ein

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Fußball Bundesligist kooperiert von nun an mit der Agentur E-Sports Reputation.

Damit sollen die Roten zukünftig eine stärkeren Auftritt in Fußball Computerspielen haben. Die Zusammenarbeit beeinhaltete neben dem professionellen Teammanagement vor allem auch die strategische Weiterentwicklung und Implementierung des Esports bei Hannover 96. Im Zuge der Partnerschaft wurde auch klar festgelegt, dass in in dieser Saison das ausschließliche Augenmerk auf der Fußballsimulation "FIFA" von EASports liegen soll.