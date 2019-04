01.04.2019 12:54 | von: Björn Schönfeld

Hannover 96 unterliegt gegen Schalke

Im Abstiegskampf in der Fußballbundesliga wurde heute in Hannover gejubelt – allerdings waren es die Gäste aus Schalke, die sich nach langer Zeit mal wieder über einen Sieg freuen konnten.

Mit 1:0 besiegten die Blau-Weißen Hannover 96 – und schickten die Roten damit ans Tabellenende. In der 39. Minute traf Suat Serdar für Schalke von halb rechts ins lange Eck. Hannover konnte zwar über lange Strecken des Spiels mithalten, für den Ausgleich reichte es am Ende aber nicht mehr. Mit sechs Punkten Abstand zum Relegationsplatz fahren die Roten am nächsten Samstag nach Wolfsburg – und auch Trainer Thomas Doll darf noch einmal mit.