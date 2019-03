04.03.2019 06:38 | von: Kai Rapke

Hannover 96 weiter im Abstiegskampf

Die Roten musste gestern in Stuttgart eine hohe 1:5 Niederlage einstecken.

Bereits zur Halbzeit ging die Mannschaft um Trainer Thomas Doll mit einem 0:3 in die Kabine. Auch ein Ehrentreffer von 96-Spieler Jonathas konnte an dem Ergebnis nichts mehr ändern. Die Roten stecken damit weiter im Abstiegskampf und befinden sich derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Insgesamt 10 Spiele bleiben Hannover 96 noch sich zu beweisen. Ansonsten droht der Abstieg in die 2. Bundeliga.