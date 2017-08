29.08.2017 06:28 | von: Björn Schönfeld

Hannover braucht mehr Krippen

Der Kindertagesstättenbericht der Stadt Hannover zeigt eine Betreuungsquote von über 100% - allerdings nur bei Kindergartenkindern und im städtischen Durchschnitt.

In den einzelnen Stadtteilen schwankt die Quote zwischen knapp 117% in der Südstadt und rund 82,5% in Ahlem. Ein deutlicher Mangel zeigt sich bei den Krippenplätzen: Hier schwankt die Betreuungsquote zwischen 33,6% in Ahlem und 74% in der Südstadt. Dabei besteht inzwischen ein Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder bis zwei Jahre, der sogar eingeklagt werden kann.